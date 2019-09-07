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Adana'da toprağa gömülü varillerden 70 kilo esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 09:40 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, toprağa gömülü iki varil içinde 70 kilo esrar ele geçirdi.

Adana'da toprağa gömülü varillerden 70 kilo esrar çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, toprağa gömülü iki varil içinde 70 kilo esrar ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polisler, hassas burunlu narkotik köpeği 'Atak' ile arama yaptı. Evin bahçesinde köpeğin tepki vermesi üzerine, polis toprağı kazdı. Kazılan alanda, gömülü iki varil içerisinde 70 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Ramazan Y. (35), Bedri Y. (27) ve Ömer Y. (28) gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Adana'da toprağa gömülü varillerden 70 kilo esrar çıktıAdana'da toprağa gömülü varillerden 70 kilo esrar çıktıAdana'da toprağa gömülü varillerden 70 kilo esrar çıktıAdana'da toprağa gömülü varillerden 70 kilo esrar çıktı

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