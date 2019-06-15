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Adana'da "torbacı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı - Şüphelilerden biri tutuklandı

Adana'nın iki ilçesinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 kişinin yakalandığı operasyonda bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Polisler, merkez Seyhan ilçesindeki Uçak Mahallesi ile Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyübi ve Kiremithane Mahallelerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, şüpheliler A.I. (37), K.A. (21), U.E. (25), İ.E. (29) ve E.K. (37) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2,3 gram sentetik kannabinoid, 40 uyuşturucu hap ile 3,40 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Buradan adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.E. ve E.K. savcılıkça ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan A.I. tutuklandı, K.A. ve U.E. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana narkotik operasyon

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