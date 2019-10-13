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Adana’da torbacı operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 10:17 | Son Güncelleme

Adana’da uyuşturucu sattığı ileri sürülerek gözaltına alınan 5 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu ve Yeşilyurt mahallelerinde sokakta uyuşturucu sattığı ve torbacı diye tabir edilen şahısların olduğu yönünde ihbar aldı.

Adana’da uyuşturucu sattığı ileri sürülerek gözaltına alınan 5 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu ve Yeşilyurt mahallelerinde sokakta uyuşturucu sattığı ve torbacı diye tabir edilen şahısların olduğu yönünde ihbar aldı. Bu ihbar üzerine iki mahalleye baskın yapan polis uyuşturucu sattığı öne sürülen Ö.O., D.Ş., A.O., H.K. ve V.A. isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 623 gram esrar, 6.20 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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