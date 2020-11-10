Adana’da torbacı operasyonu

Adana’da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yönelik operasyon başlattı. Operasyonda Celal İ., Eren P., Serkan Y., İhsan Y. ve İlhan Y. gözaltına alındı. Zanlıların ev ve üst aramasında ise 8,52 gram sentetik kannabinoid, 0,28 gram sentetik kannabinoid ve 41,18 gram esrar ele geçirildi.

Emniyette sorgulanan şahıslar içici olduklarını satıcı, olmadıklarını öne sürdü.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Celal İ. ve Eren P. Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

