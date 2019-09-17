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Adana'da "torbacı" operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:19 | Son Güncelleme

Çocuk çorabı içerisinde 159,62 gram eroinin yanı sıra iki uyuşturucu hap ve 23,5 gram esrar ele geçirildi

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekip, yaptığı çalışmanın ardından Sarıçam ilçesindeki Şahintepe ile Yüreğir ilçesindeki Dervişler ve Şehit Erkut Akbay Mahallelerindeki adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada çocuk çorabı içerisinde 159,62 gram eroin ile iki uyuşturucu hap ve 23,5 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda şüpheliler Halil A, İlhami D. ve İbrahim İ. gözaltına alındı.

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torbacı adana çorap operasyon uyuşturucu

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