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Adana'da 'torbacı' operasyonu: 38 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 09:08 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 'torbacı' operasyonu: 38 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez ilçelerde operasyon düzenledi. Şırnak'ta şehit edilen polis memuru Ahmet Toprakoğlu'nun adının verildiği operasyonda merkez ilçeler başta olmak üzere İstanbul, Osmaniye, Kilis ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda önceden tespit edilen 46 ayrı adrese girildi. Yapılan baskınlarda ise 38 kişi yakalandı.
'Uyuşturucu satışı yapma' suçlamasıyla sorguya alınan şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 29’u tutuklandı, 9’u serbest bırakıldı.

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Adana'da 'torbacı' operasyonu: 38 gözaltıAdana'da 'torbacı' operasyonu: 38 gözaltıAdana'da 'torbacı' operasyonu: 38 gözaltıAdana'da 'torbacı' operasyonu: 38 gözaltı

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