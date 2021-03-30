Adana’da torbacı operasyonunda 25 tutuklama

Adana polisinin bir hafta boyunca yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 25 torbacı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla bir hafta boyunca 145 operasyon yaptı. Polisin yaptığı bu operasyonlarda 192 şüpheli yakalanırken, bunlardan 25’i tutuklandı, 5’i adli kontrol ile diğerleri ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 5 kilo 122 gram metamfetamin, 3 kilo gram bonzai, 458 adet uyuşturucu hap, 61 gram eroin, 13 gram bonzai hammaddesi, 57 gram esrar, 9 kök kenevir, 3 gram kokain, 2 tabanca, 3 tüfek ve 55 adet fişek ele geçirildi.

25 Mart günü Yüreğir ilçesi Kiremithane, Ulubatlı Hasan, Şehit Erkut Akbay ve Çamlıbel mahallelerinde 6 noktada yapılan uygulamada ise 395 şahıs sorgulanırken, 1 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. 207 araç sorgulanıp, 6 araç sürücüsüne 9 bin 634 TL idari para cezası uygulandı.

