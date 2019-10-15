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Adana'da trafik kazaları güvenlik kameralarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 14:41 | Son Güncelleme

Adana'da trafik kazaları güvenlik kameralarında

Adana'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığınca yayınlanan görüntülerde, trafik kurallarına uymayan sürücü ve yayaların yaşadığı kazalar bulunuyor.

Adana'da yolcu minibüsünün park halindeki hafif ticari araca arkadan çarpması ve kazanın etkisiyle ticari aracın önünde duran yayaya çarparak sürüklemesi kayıtlarda görülüyor.

Midibüs ile iki otomobilin çarpışması, daha sonra midibüsün olay yerinden kaçmasının yansıdığı kamera görüntülerinde, kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin yol açtığı kaza da yer alıyor.

Bir başka kazada ise direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki iki yaya çarpıyor.

Kayıtlarda, ışık ihlali ve kavşaklardaki hatalı dönüşlerin neden olduğu kazalar da dikkati çekiyor.

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adana trafik kazası

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