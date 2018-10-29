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Adana'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 02:21 | Son Güncelleme

Önce demir doğrama dükkanının duvarına, ardından profil demirlere çarparak durabilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaşamını yitirdi.

İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi'nde, Enver Tatlı'nın (34) kullandığı 01 B 3686 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, önce yol kenarında bulunan demir doğrama dükkanının duvarına, daha sonra da iş yerinin önündeki profil demirlere çarptı.

Çevredekilerin durumu 112 acil servisine bildirmesi üzerine, olay yerine gelen ekipler, Enver Tatlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tatlı'nın cenazesi daha sonra Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, çarpma sonucu otomobile saplanan demirler, dükkan sahibi ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Kaza Sarıçam

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