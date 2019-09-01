Adana'da trafik kazası: 1 ölü

Adana'da devrilen otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc \u00f6ld\u00fc.\nMerkez Sar\u0131\u00e7am il\u00e7esi Kozan yolunda S\u00fcleyman Karaca idaresindeki 01 BN 345 plakal\u0131 otomobil, ref\u00fcjdeki a\u011faca \u00e7arparak devrildi.\nS\u00fcr\u00fcc\u00fc Karaca, olay yerinde ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.Bir il\u00e7eyi doland\u0131rd\u0131, s\u0131rra kadem bast\u0131\u2019Devlet Ana\u2019 738. kez an\u0131ld\u0131Esenyurt'ta otomobilin bir kad\u0131na \u00e7arpma an\u0131 kamerada
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