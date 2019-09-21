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Adana'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 21:06 | Son Güncelleme

Adana'da trafik kazası: 1 ölü

Adana'nın Karataş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adana-Karataş kara yolunda, Mehmet Sadık Memiş idaresindeki 06 TYZ 44 plakalı otomobil, aynı yönde giden Çetin K. idaresindeki traktörün römorkuna çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Otomobilde sıkışan sürücü Memiş, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, Memiş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Çetin K. gözaltına alındı.

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adana trafik kazası

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