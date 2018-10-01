HABER

Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 21:46 | Son Güncelleme

Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan yolunda Ersin Yıldırım idaresindeki 01 EZM 56 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 DTR 16 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle Yıldırım, 01 BZM 56 plakalı ticari araca da arkadan çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yıldırım’ın olay yerinde öldüğünü belirledi.

01 DTR 16 plakalı motosikletin sürücüsü ile motosiklette bulunan bir kişi ise sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Yıldırım'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PARTNERYozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayımYozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayım
1 Ekim On Numara sonuçları: 10 bilen 1 kişi, 324 bin 406 lira ikramiye kazandı!1 Ekim On Numara sonuçları: 10 bilen 1 kişi, 324 bin 406 lira ikramiye kazandı!
İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtıİZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza kozan yolu Motosiklet tiacari araç

En Çok Okunan Haberler

Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...

Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...

Deniz Seki 15 yıl önceki kıyafetinin içine girdi!

Deniz Seki 15 yıl önceki kıyafetinin içine girdi!

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'daki Suriyeli olaylarında yeni gelişme

Şanlıurfa'daki Suriyeli olaylarında yeni gelişme

1 Ekim On Numara sonuçları: 10 bilen 1 kişi, 324 bin 406 lira ikramiye kazandı!

1 Ekim On Numara sonuçları: 10 bilen 1 kişi, 324 bin 406 lira ikramiye kazandı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

THY uçağında korku dolu dakikalar!

THY uçağında korku dolu dakikalar!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.