Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

Süleyman İnan'ın kullandığı 01 BHP 71 plakalı otomobil, Kozan- Adana karayolu Ufacıkören Mahallesi kavşağında yol kenarında park halindeki römorka çarptı.

Kazada sürücü ile eşi Neşe İnan (30) ve annesi Emine İnan (80) yaralandı, 4 yaşındaki oğlu Yiğit İnan olay yerinde hayatının kaybetti.

Yaralılardan durumu ağır olan Neşe ve Emine İnan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine, sürücü ise İmamoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

