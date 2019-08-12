HABER

Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 21:11 | Son Güncelleme

Adana’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.Kaza, Ceyhan ilçesi Yumurtalık yolu üzerinde meydana geldi.

Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Ceyhan ilçesi Yumurtalık yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saadettin Sertataş kullandığı 01 ACK 120 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Hakimiyeti kaybolan otomobil defalarca takla attı. Kazada araçta bulunan Zeki Can Akşit olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Saadettin Sertataş, Ömer Kutlu ile Yusuf Eldek yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırılan ölen şahsın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polisi ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mezarlık ziyareti yapanları paraya boğduMezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu
Biga'da orman yangını çıktı (2)Biga'da orman yangını çıktı (2)
Biga’daki orman yangını kontrol altına alındıBiga’daki orman yangını kontrol altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Ormanlık alanlar yanıyor! Ekipler sevk edildi

Ormanlık alanlar yanıyor! Ekipler sevk edildi

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Monaco'dan Falcao hamlesi!

Monaco'dan Falcao hamlesi!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.