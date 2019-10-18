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Adana'da trafik kazası: 1 ölü,17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 22:16 | Son Güncelleme

Ceyhan ilçesinde Suriyelileri taşıyan minibüsün otoyolda bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Suriyelilerin bulunduğu minibüsün bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adana-Şanlıurfa otoyolunun Ceyhan ilçesi Altıkara Mahallesi yakınında sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 71 KE 611 plakalı Suriye uyruklu 24 kişiyi taşıyan minibüs kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada, Sandı Galef olay yerinde hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Yaralılardan 13'ü Ceyhan, 4'ü Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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1 ölü 17 yaralı adana Kaza Suriyeli

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