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Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 23:48 | Son Güncelleme

Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde Mustafa Ersan idaresindeki 01 CCU 32 plakalı motosiklet ile Fatih Yavuz idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ersan ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Ersan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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1 ağır yaralı Seyhan

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