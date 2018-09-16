Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı.
Gültepe Mahallesi'nde Çiğdem Dalkıran'ın kullandığı 01 BOS 55 plakalı otomobil ile polis memuru Gökhan Gök'ün kullandığı motosiklet çarpıştı. Yaralanan Gök, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Dalkıran, ifadesi alınmak üzere Sarıçam Polis Merkezine götürüldü.
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