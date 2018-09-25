Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Adana'da kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Merkez Sarıçam ilçesindeki otobanda Bilal Bozkurt'un kullandığı 01 TK 789 plakalı mandalina yüklü kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada araçta bulunan Recep Keskin yaralandı.
Keskin, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü sağlarken devrilen kamyonetten saçılan kasalarca mandalina görevliler tarafından temizlendi.
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