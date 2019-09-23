Adana’da trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çanaklı Mahallesi Çevreyolu Işıklar Kavşağı’nda meydana geldi. Veli Şahin (56) idaresindeki 01 ABZ 958 plakalı otomobil ile Nurettin Şahin (26) idaresindeki 01 EU 795 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Nurettin Şahin idaresindeki otomobil yol kenarındaki bahçeye, diğer otomobil de yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile CANKUR ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, CANKUR ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Veli Şahin, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.