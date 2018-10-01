Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Adana'da iki aracın çarpışması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 AIR 78 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi D-400 karayolundaki alt geçitte, aynı yönde ilerleyen Seydi Ahmet Kayacı idaresindeki 01 BUY 99 plakalı otomobille çarpıştı.

Ardından duvara çarpan hafif ticari araçta bulunan Halil Tokalı ve Gökhan Tokalı yaralandı, diğer aracın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralılar, Seyhan Devlet Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan hafif ticari araçtan akan yağ nedeniyle kayganlaşan yol, belediye ekiplerince temizlendi.

