Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Adana'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 01 EBB 91 plakalı otomobil ile 34 VS 0213 plakalı minibüs, D-400 kara yoluyla Ziyapaşa Bulvarı'nın kesiştiği noktada çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle devrilen minibüste sıkışan ve olaydan yara almadan kurtulan 2 kişi ise Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından yeniden açıldı.
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