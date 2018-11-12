HABER

Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 06:26 | Son Güncelleme

Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Adana'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 01 EBB 91 plakalı otomobil ile 34 VS 0213 plakalı minibüs, D-400 kara yoluyla Ziyapaşa Bulvarı'nın kesiştiği noktada çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle devrilen minibüste sıkışan ve olaydan yara almadan kurtulan 2 kişi ise Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından yeniden açıldı.

PARTNERAntik Mısır’ın "kutsal böceği"nin mumyası bulunduAntik Mısır’ın "kutsal böceği"nin mumyası bulundu
Sırtında sıcaklık hissetti, hemen eve koştu! Parkta oynayan küçük çocuğa dehşeti yaşattılarSırtında sıcaklık hissetti, hemen eve koştu! Parkta oynayan küçük çocuğa dehşeti yaşattılar
Ekipler yaralı kadını bu halde buldu! Yaşananları korku dolu gözlerle izlediEkipler yaralı kadını bu halde buldu! Yaşananları korku dolu gözlerle izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

İstanbul'da takside taciz skandalında flaş gelişme!

İstanbul'da takside taciz skandalında flaş gelişme!

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da ortalığı karıştıran iddia! Suriyelilere şehit çocuğu ayrıcalığı

Adana'da ortalığı karıştıran iddia! Suriyelilere şehit çocuğu ayrıcalığı

Antik kent yakınındaki mezarlıkta isyan ettiren olay

Antik kent yakınındaki mezarlıkta isyan ettiren olay

Sırtında sıcaklık hissetti, hemen eve koştu! Parkta oynayan küçük çocuğa dehşeti yaşattılar

Sırtında sıcaklık hissetti, hemen eve koştu! Parkta oynayan küçük çocuğa dehşeti yaşattılar

Ekipler yaralı kadını bu halde buldu! Yaşananları korku dolu gözlerle izledi

Ekipler yaralı kadını bu halde buldu! Yaşananları korku dolu gözlerle izledi

Atatürk'e hakaret etmişti! İfadesi ortaya çıktı

Atatürk'e hakaret etmişti! İfadesi ortaya çıktı

Ankara Kızılay metro durağında intihar!

Ankara Kızılay metro durağında intihar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.