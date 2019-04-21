HABER

Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 02:43 | Son Güncelleme

Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Teoman T'nin kullandığı 01 S 0471 plakalı minibüse, Abdullah Ş'nin kullandığı 01 EJJ 04 plakalı otomobil çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Ş. ile minibüsteki Cengiz M. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede otomobil içerisinde içki şişelerinin bulunduğunu tespit etti.

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
Kapadokya’da Nisan karıKapadokya’da Nisan karı
Tarlabaşı'nda yangın paniği mahalleyi sokağa döktüTarlabaşı'nda yangın paniği mahalleyi sokağa döktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Kaza yaralı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Canan Kaftancıoğlu'ndan AK Parti'nin YSK'ya sunduğu ek dilekçeye tepki

Canan Kaftancıoğlu'ndan AK Parti'nin YSK'ya sunduğu ek dilekçeye tepki

AK Parti'den İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya ek dilekçe

AK Parti'den İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya ek dilekçe

Emre Akbaba'nın hareketi maça damga vurdu

Emre Akbaba'nın hareketi maça damga vurdu

'İETT otobüslerimizi tahsis etmedik'

'İETT otobüslerimizi tahsis etmedik'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

Kontrolden çıkan araç otobüs durağına daldı: Yaralılar var!

Kontrolden çıkan araç otobüs durağına daldı: Yaralılar var!

Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.