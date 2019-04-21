Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Teoman T'nin kullandığı 01 S 0471 plakalı minibüse, Abdullah Ş'nin kullandığı 01 EJJ 04 plakalı otomobil çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Ş. ile minibüsteki Cengiz M. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, yaptıkları incelemede otomobil içerisinde içki şişelerinin bulunduğunu tespit etti.
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