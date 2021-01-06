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Adana’da trafik kazası: 3 yaralı

06.01.2021 20:39 | Son Güncelleme:
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Adana’da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.

Adana’da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan K. kullandığı 01 AE 263 plakalı otomobili ile Ramazan D. idaresindeki 01 EMS 38 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan K., Ramazan D. ve yanında yolcu konumunda bulunan bir kişi hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafiğe kapanan yol kazalı araçların çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı.

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