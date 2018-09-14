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Adana'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 21:22 | Son Güncelleme

Adana'da trafik kazası: 4 yaralı

Adana'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Özgören idaresindeki 01 SE 750 plakalı otomobil, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ne bağlanan otoban ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde giden Vahit Yücel'in kullandığı 02 KC 881 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, aynı aileden Serap, Ayşe, Emir ve Eren Özgören yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası yolun bir bölümünde trafik akışı kontrollü sağlandı.

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3 yaralı Çukurova Lastiği patlayan otomobil

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