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Adana'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:09 | Son Güncelleme

Otomobil, hafif ticari araç ve yolcu minibüsünün karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, otomobil, hafif ticari araç ve yolcu minibüsünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Şabidin Karaoğlu'nun kullandığı 66 FH 445 plakalı hafif ticari araç, Kabasakal Mezarlığı yakınlarında, önce Aziz Özden idaresindeki 01 BZ 817 plakalı otomobil ile çarpıştı, daha sonra yolcu indiren Ercan Akdeniz idaresindeki 01 M 0292 plakalı şehir içi yolcu minibüsüne çarptı.

Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan sürücü Özden ile yanındaki Muhammet Ateş, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerince kurtarılıp ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Karaoğlu ile beraberindeki Zübeyde Zeren de ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza anı ise mezarlığın güvenlik kameralarına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
4 yaralı can-kur Çukurova

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