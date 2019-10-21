HABER

Adana'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 23:08 | Son Güncelleme

Adana'da trafik kazası: 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Süleyman Akyürek yönetimindeki 35 N 0307 plakalı otomobil, Kadirli-Ceyhan kara yolunda önce 01 VE 541 plakalı traktörle, ardından Ramazan Karakuzu idaresindeki 01 RS 212 plakalı mandalina yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada şarampole devrilen kamyonun sürücü Karakuzu, otomobil sürücüsü Akyürek ile aynı araçta bulunan Ağah Uzun ve İsmail Parıldak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Uzun, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

PARTNER Dünyanın en sıra dışı yerleri Dünyanın en sıra dışı yerleri
Bakan Selçuk’tan, fedakar öğretmene teşekkür telefonu Bakan Selçuk’tan, fedakar öğretmene teşekkür telefonu 
GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 yaralı adana Kaza Kozan

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Kritik görüşme öncesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama

Kritik görüşme öncesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama

Bu sabah duyurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Bu sabah duyurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Emine Bulut davasında Başsavcılık’tan flaş hamle!

Emine Bulut davasında Başsavcılık’tan flaş hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kırmızı bültenle aranan firari eski savcı yakalandı

Kırmızı bültenle aranan firari eski savcı yakalandı

21 Ekim 2019 On Numara çekiliş sonuçları

21 Ekim 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Kars'ta hain pusu: 6 asker ve 3 korucu yaralı

Kars'ta hain pusu: 6 asker ve 3 korucu yaralı

Son dakika! MSB: 63 ülkeden 77 askeri ataşeye Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verildi

MSB duyurdu: 77 askeri ataşe bakanlığa çağrıldı!

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Geliyor

5 gün önce yaralanan askerden acı haber!

5 gün önce yaralanan askerden acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.