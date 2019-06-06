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Adana'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 16:56 | Son Güncelleme

Tarım işçilerinin içinde bulunduğu römorkun devrilmesi sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı

Adana'da, bir minibüse bağlı halde götürülürken devrilen römorktaki 5 tarım işçisi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan İsmail K. yönetimindeki 01 EJJ 64 plakalı minibüse bağlı römork, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde devrildi.

Kazada, römorkta bulunan 5 Suriyeli tarım işçisi yola savrularak yaralandı. Yaralılar minibüsle ve olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinini durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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5 yaralı adana trafik kazası

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