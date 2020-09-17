HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da ’trafik kazası’ kavgası: 2 yaralı, 3 tutuklama

Adana’da ’trafik kazası’ kavgası: 2 yaralı, 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 10:00 | Son Güncelleme

Adana’da trafik kazası nedeniyle tartıştıkları 2 kişiyi yaraladıkları ileri sürülen 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da trafik kazası nedeniyle tartıştıkları 2 kişiyi yaraladıkları ileri sürülen 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Çilingir (29) ve kuzeni Kader Çilingir (29), DSİ’ye ait sulama kanalında yüzerken yanlarına otomobille gelen 4 kişi, “Bizim aracımıza siz mi çarpıp kaçtınız” dedi. Kanalda yüzen şahıslar kimsenin aracına çarpmadıklarını söyleyince iki grup arasında tabancalı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Serkan Çilingir tabancayla, kuzeni Kader Çilingir bıçakla yaralandı. Zanlılar olay yerinden kaçarken yaralılar ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serkan Çilingir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların olay yerinden kaçtığı aracın plakasından kiralık olduğunu belirledi.
Ekip, aracı kiralayan kişinin Şerif K. (24) olduğunu tespit ederek bu zanlıdan yola çıkarak olaya karışan şüphelilerin Ferhat K. (24), Kurtuluş Ç. (30) ve M.E.Ş. (17) olduğunu belirledi. Polis bu tespitlerin ardından zanlıları yakalamak için eş zamanlı operasyon yaptı. Zanlılar kısa sürede gözaltına alınıp emniyete getirilerek ifadeleri alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince zanlılardan Şerif K., Ferhat K. ve M.E.Ş. tutuklandı. Kurtuluş Ç. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
Bankaların çalışma saatleri değişti!Bankaların çalışma saatleri değişti!
Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Diğer Haberler
Türkiye'de de denenen koroanvirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama
Türkiye'de de denenen koroanvirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama
Bursa'da 7 araç birbirine girdi!
Bursa'da 7 araç birbirine girdi!
Türkiye-Yunanistan arasındaki kritik toplantı başladı
Kritik Türkiye-Yunanistan toplantısı başladı
Türkiye'de ilk koronavirüse yakalanan hastalardandı, 4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?
Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
İki bakan arasında kritik görüşme
Kocaeli'de mahallelinin yılan ve akrep korkusu! Yetkililerden yardım istediler
Mahalleliyi korku sardı! Yetkililerden yardım istediler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.