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Adana’da trafikte şaşırtan görüntü

17.02.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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Adana’da trafikte şaşırtan görüntü

Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobilin bagajına oturup ayaklarının üzerinde inşaat merdiveni taşıyan adam görenleri hayrete düşürdü.Kozan ilçe girişinde sürücüler ve yolcular, eşine ender rastlanır bir görüntüyle karşılaştı.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobilin bagajına oturup ayaklarının üzerinde inşaat merdiveni taşıyan adam görenleri hayrete düşürdü.
Kozan ilçe girişinde sürücüler ve yolcular, eşine ender rastlanır bir görüntüyle karşılaştı. 01 AAD 314 plakalı otomobilin bagajına oturup, ayaklarının üzerinde inşaat merdiveni taşıyan adam görenlere pes dedirtti. İlginç merdiven taşıma yöntemi görenleri hem güldürdü hem şaşkına çevirdi.
Merdiven taşıyan adamın bagajında yolculuk yaptığı otomobil daha sonra girdiği sokakta gözden kayboldu.

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