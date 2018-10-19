Adana'da, trafikte "yol verme" tartışması nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, 34 BNM 795 plakalı otomobilin sürücüsü Cem Dalkıran ile aynı yöne seyir halindeki 80 GE 598 plakalı araçın sürücüsü Samet Öztürk, birbirlerine "yol vermedikleri" iddiasıyla tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobillerinden inen iki sürücü ve Öztürk'ün aracında bulunan Durmuş Gildir, kavga etti.
Kavgada Öztürk ve arkadaşı Durmuş Gildir vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
İki kişiyi darbettiği ileri sürülen Dalkıran ise gözaltına alındı.
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