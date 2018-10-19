HABER

Adana'da trafikte "yol verme" kavgası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 22:08 | Son Güncelleme

Adana'da trafikte "yol verme" kavgası: 2 yaralı

Adana'da, trafikte "yol verme" tartışması nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, 34 BNM 795 plakalı otomobilin sürücüsü Cem Dalkıran ile aynı yöne seyir halindeki 80 GE 598 plakalı araçın sürücüsü Samet Öztürk, birbirlerine "yol vermedikleri" iddiasıyla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobillerinden inen iki sürücü ve Öztürk'ün aracında bulunan Durmuş Gildir, kavga etti.

Kavgada Öztürk ve arkadaşı Durmuş Gildir vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

İki kişiyi darbettiği ileri sürülen Dalkıran ise gözaltına alındı.

PARTNER'Araya yüreği gevşemişler girse de ''Araya yüreği gevşemişler girse de '
'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir
Eski Başbakan Davutoğlu, öğrencilerle buluştuEski Başbakan Davutoğlu, öğrencilerle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Çukurova kavga yaralı

En Çok Okunan Haberler

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir

'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.