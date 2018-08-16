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Adana'da trafodan kablo hırsızlığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 17:12 | Son Güncelleme

Kablo çalmak için gittiği trafoda elektrik akımına kapıldığı iddia edilen şüpheli hastanede tedavi altına alındı, yanındaki kişi ise polis merkezine götürüldü

Adana'da kablo çalmak için gittiği trafoda elektrik akımına kapıldığı iddia edilen şüpheli hastanede tedavi altına alındı, yanındaki kişi ise gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşı N.E. ile merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'ndeki trafoya bakır kablo çalmak için geldiği iddia edilen R.İ, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

R.İ, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer şüpheli ise gözaltına alınarak Sarıçam Polis Merkezine götürüldü.

Firma yetkililerinin şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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