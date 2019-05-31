HABER

Adana'da Türk ve Suriyeli aileler iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 21:21 | Son Güncelleme

Adana'da Türk ve Suriyeli aileler iftarda buluştu

Adana'da Seyhan Belediyesi ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından düzenlenen iftarda, Türk ve Suriyeli aileler bir araya geldi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin İslam alemi için önemine değindi.

Meydanda iftara katılan çok sayıda Suriyelinin bulunduğunu ifade eden Akay, Suriyelilerin barış içerisinde en kısa zamanda ülkelerine dönmeleri temennisinde bulundu.

SGDD Adana Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi Çalışanı Mert Yoleri de sosyal uyumun güçlenebilmesi için birçok faaliyet yürüttüklerini belirtti.

Binlerce yıldır aynı coğrafyada, aynı sofrayı paylaşan Türk ve Suriyeli ailelerin tekrar bir araya geldiğini aktaran Yoleri, herkesin bayramını tebrik etti.

Daha sonra ezanla birlikte Türk ve Suriyeli aileler orucunu açtı.

Programda çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerde düzenlendi.

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Hatay’da ev yangınıHatay’da ev yangını
Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana iftar Seyhan Belediyesi Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Suriyeli

En Çok Okunan Haberler

Fiyatı dibi gördü

Fiyatı dibi gördü

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

Tarihi kalede korkunç olay!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu: Kadın özel harekatçı alacağız

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Marmaray'da arıza! Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'da arıza!

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Van'da korkunç kaza! Otomobille iş makinesi çarpıştı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.