Adana'da Türk ve Suriyeli aileler iftarda buluştu

Adana'da Seyhan Belediyesi ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından düzenlenen iftarda, Türk ve Suriyeli aileler bir araya geldi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin İslam alemi için önemine değindi.

Meydanda iftara katılan çok sayıda Suriyelinin bulunduğunu ifade eden Akay, Suriyelilerin barış içerisinde en kısa zamanda ülkelerine dönmeleri temennisinde bulundu.

SGDD Adana Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi Çalışanı Mert Yoleri de sosyal uyumun güçlenebilmesi için birçok faaliyet yürüttüklerini belirtti.

Binlerce yıldır aynı coğrafyada, aynı sofrayı paylaşan Türk ve Suriyeli ailelerin tekrar bir araya geldiğini aktaran Yoleri, herkesin bayramını tebrik etti.

Daha sonra ezanla birlikte Türk ve Suriyeli aileler orucunu açtı.

Programda çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerde düzenlendi.

