Adana'da üç çocuğunu öldüren anneyle ilgili tahliye isteği reddedildi

Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürüp ardından bileklerini keserek intihara kalkışan anne hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Selma C, cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme Başkanının, söyleyeceği bir şey olup olmadığını sorduğu sanık, "Hayır" diye cevap verdi.

Sanığın avukatı ise dava dosyasını almakta önce tereddüt ettiğini belirterek "Müvekkilim Selma C. ile cezaevinde görüştüm. Psikolojisi çok bozuktu. Devamlı boşluğa bakıyordu. Çocuklarını öldüren bir annedir, cani değildir. Eşi şu anda bir başka kadınla birlikte yaşıyor, kadın 6,5 aylık hamiledir. Selma’dan boşanmaları söz konusu bile değil.” ifadesini kullandı.

Selma C'nin devamlı eşi ve yakınları tarafından dövülen, şiddet gören bir kadın olduğunu savunan avukat, şu ifadeleri kullandı:

"Eşi Selma’ya 'Senin üzerine kuma getireceğim.' demiştir. Selma da eşi nazarında her şeyden daha değersiz olduğunu düşünerek çocuklarını üvey anne eline bırakmamak için ‘Bu kötü dünyada yaşayamam.’ diyerek eylemini gerçekleştirmiştir. Akıl sağlığı iyi değildir, ev hapsiyle tahliye edilmesini talep ediyoruz."