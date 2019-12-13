HABER

Adana'da üç çocuğunu öldüren anneyle ilgili tahliye isteği reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:12 | Son Güncelleme

Adana'da üç çocuğunu öldüren anneyle ilgili tahliye isteği reddedildi

Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürüp ardından bileklerini keserek intihara kalkışan anne hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Selma C, cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme Başkanının, söyleyeceği bir şey olup olmadığını sorduğu sanık, "Hayır" diye cevap verdi.

Sanığın avukatı ise dava dosyasını almakta önce tereddüt ettiğini belirterek "Müvekkilim Selma C. ile cezaevinde görüştüm. Psikolojisi çok bozuktu. Devamlı boşluğa bakıyordu. Çocuklarını öldüren bir annedir, cani değildir. Eşi şu anda bir başka kadınla birlikte yaşıyor, kadın 6,5 aylık hamiledir. Selma’dan boşanmaları söz konusu bile değil.” ifadesini kullandı.

Selma C'nin devamlı eşi ve yakınları tarafından dövülen, şiddet gören bir kadın olduğunu savunan avukat, şu ifadeleri kullandı:

"Eşi Selma’ya 'Senin üzerine kuma getireceğim.' demiştir. Selma da eşi nazarında her şeyden daha değersiz olduğunu düşünerek çocuklarını üvey anne eline bırakmamak için ‘Bu kötü dünyada yaşayamam.’ diyerek eylemini gerçekleştirmiştir. Akıl sağlığı iyi değildir, ev hapsiyle tahliye edilmesini talep ediyoruz."

Mahkeme heyeti, sanık Selma C’nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Heyet, daha önce Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan muayenesinde cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verilen sanığın 3 hafta süreyi geçmeyecek şekilde İstanbul Adli Tıp Kurumunda gözlem altında tutulup cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde yeni bir rapor aldırılmasını da kararlaştırdı.

Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde, 21 Ekim 2018'de, sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları kilitleyerek, evin koridorunda 3 yaşındaki oğlu Mahmut, 7 yaşındaki kızı Semanur ve 9 yaşındaki Mehmet Emin'i bıçakla öldüren, ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Selma C. hakkında "çocuklarını kasten öldürmek" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

PARTNER Aşık olduğu adamı görünce hayatının şokunu yaşadı! Aşık olduğu adamı görünce hayatının şokunu yaşadı!
Sultanahmet Meydanı’nda silahlı kavga: 2 yaralıSultanahmet Meydanı’nda silahlı kavga: 2 yaralı
Bakan Akar'dan ABD Senatosu'nun skandal kararına tepkiBakan Akar'dan ABD Senatosu'nun skandal kararına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana dava

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan ABD Senatosu'nun skandal kararına tepki

Bakan Akar'dan ABD Senatosu'nun skandal kararına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte terör tünelleri

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte terör tünelleri

Sultanahmet meydanı'nda silahlı kavga : 2 yaralı

Sultanahmet meydanı'nda silahlı kavga : 2 yaralı

Adana Kebap ve Şalgam Festivali yapılacak mı? Valilik açıkladı

Valilik'ten Adana Kebap ve Şalgam Festivali açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.