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Adana'da uçak seferlerine 'sis' engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 00:44 | Son Güncelleme

ADANA'da, akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, uçak seferleri yapılamadı, sürücüler ise zor anlar yaşadı.  Kent merkezinde iki gündür etkili olan yağışlı havanın ardından oluşan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'da uçak seferlerine 'sis' engeli

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, uçak seferleri yapılamadı, sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Kent merkezinde iki gündür etkili olan yağışlı havanın ardından oluşan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, Adana'dan bazı illere yapılacak uçak seferleri ertelendi. Mersin ve bazı çevre illerden düzenlenecek sefer için Adana'ya gelenler, uçuşlarının ertelendiğini ve ne zaman yapılacağı konusunda bilgi alamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
YOL KENARINDA SİSİN GEÇMESİNİ BEKLEDİ
Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda görüş mesafesinin oldukça düşük olması nedeniyle bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına park edip, sisin geçmesini bekledi. Otomobilini kaldırıma park eden bir sürücü ise "40 dakika boyunca sisin geçmesini bekledik" dedi. Sis içerisinde yola devam eden sürücülerin araçlarının dörtlü flaşörlerini açtığı görülürken, halen yer yer etkili olan sisin, sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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Adana'da uçak seferlerine 'sis' engeliAdana'da uçak seferlerine 'sis' engeliAdana'da uçak seferlerine 'sis' engeliAdana'da uçak seferlerine 'sis' engeli

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