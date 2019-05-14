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Adana'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 09:15 | Son Güncelleme

Kentte 3 ayrı operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Adana'da, 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik park alanı yakınındaki kontrol noktasında şüphe üzerine, içinde kadın ve çocukla birlikte 4 kişinin olduğu bir otomobili durdurdu.

Üzeri aranan şüphelilerden Zeynep K'nin vücuduna sarılı halde 7 paket halinde 2 kilo 385 gram esrar ele geçirildi. Bunun üzerine araçta bulunan Zeynep K. (34), eşi Ramazan K. (35) ve yeğeni Serdar Ş. (22) gözaltına alındı.

- Uyuşturucuyu lavaboya döktü

Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştığı merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir eve de operasyon düzenledi.

Baskın sırasında evdeki Behiye K’nin (56), lavaboya sentetik uyuşturucuyu döktüğü belirlendi. Ekipler, lavaboda kalan 50 gram uyuşturucuya el koydu, şüpheli kadını gözaltına aldı.

Öte yandan, aynı mahalledeki başka bir eve düzenlenen operasyonda ise Bilal Ş. (19) ve Ömer K. (29) esrar paketlemesi yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Yapılan incelemede 97 pakette 220 gram esrar olduğu belirlendi.

Her üç operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Serdar Ş. savcılık sorgusunun ardından salıverildi, nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ramazan K, Bilal Ş. ve Ömer K. tutuklandı, Zeynep K. ve Behiye K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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