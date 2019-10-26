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Adana'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 10:43 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı, 4'ü salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 3 bin 316 uyuşturucu hap buldu.

Bunun üzerine, evdeki Yazgül C. (28) gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Narlıca, Aydınlar ve Ova mahalleleri ile otogarda "torbacı" tabir edilen, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda da 530,60 gram esrar, 8,7 gram metamfetamin, 73 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheliler Gökmen D. (30), Zülfü G. (38), Bekir A. (23) ve Vedat A. (19) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yazgül C. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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