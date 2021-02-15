Adana’da uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi tutuklandı

Adana’da bir hafta boyunca yapılan narkotik operasyonlarında 20 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte 8 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında 180 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda, 20 zanlı tutuklandı, 24 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 6 kilo 540 gram sentetik kannabionid, 2 bin 402 uyuşturucu hap, 752 gram esrar, 92 gram eroin, 79 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 29 gram metamfetamin, 1 tabanca, 2 tüfek ve 68 fişek ele geçirildi.

