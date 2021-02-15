HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi tutuklandı

Adana’da uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi tutuklandı

15.02.2021 10:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir hafta boyunca yapılan narkotik operasyonlarında 20 zanlı tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Adana’da bir hafta boyunca yapılan narkotik operasyonlarında 20 zanlı tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte 8 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında 180 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda, 20 zanlı tutuklandı, 24 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlarda 6 kilo 540 gram sentetik kannabionid, 2 bin 402 uyuşturucu hap, 752 gram esrar, 92 gram eroin, 79 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 29 gram metamfetamin, 1 tabanca, 2 tüfek ve 68 fişek ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
13 şehidimizden 12'sinin kimliği tespit edildi13 şehidimizden 12'sinin kimliği tespit edildi
72 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 72?72 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 72?
1/

En Çok Okunan Haberler

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Son Dakika: İstanbul'da toplu taşıma yasağında değişiklik! 20 yaş sınırı 12 yaşa çekildi

İstanbul'da toplu taşıma yasağında esneme

Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı! Sarıyer'de araçlar kara gömüldü

Sarıyer'de araçlar kara gömüldü

Sandalla açıldığı denizde düşerek kaybolmuştu: Eşini bulana 100 bin lira ödül verecek

Eşini bulana 100 bin lira ödül verecek

Son Dakika: 13 şehidimizden 12'sinin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 12'sinin kimliği tespit edildi

Köpeğini bırakıp giden bile var! Takside unutulanlar şoke etti

Köpeğini bırakıp giden bile var! Takside unutulanlar şoke etti

Bilim Kurulu Üyesinden çarpıcı açıklama! 'Martta 3. dalga çok uzak olmaz'

Çarpıcı açıklama! 'Martta 3. dalga çok uzak olmaz'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.