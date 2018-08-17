Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da bir evin odunluğuna gizlenmiş çantada 9 kilo 530 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu temin edenlere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, odunluğa gizlenmiş çantada 9 kilo 530 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılardan A.K. (57) tutuklandı, R.K. (49) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!
İstanbul'da şafak operasyonu!
Melih Gökçek'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yüreğin varsa Muharrem İnce'yi disipline gönder
MHP ve İYİ Parti iddiası olay yaratacak!
Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!
İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
Çinli Youtuber Qi Huahua'nın makyajla inanılmaz değişimi
Binlerce yıllık sır ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum