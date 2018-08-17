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Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 09:12 | Son Güncelleme

Evin odunluğuna gizlenen çantada 9 kilo 530 gram eroin ele geçirildi

Adana'da bir evin odunluğuna gizlenmiş çantada 9 kilo 530 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu temin edenlere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, odunluğa gizlenmiş çantada 9 kilo 530 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan A.K. (57) tutuklandı, R.K. (49) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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adana operasyon uyuşturucu

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