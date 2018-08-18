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Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 09:25 | Son Güncelleme

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da, 17 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu katkılı toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından merkez Seyhan ilçesi 5 Ocak Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 16 pakette 17 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu katkılı toz esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.Ö. (44), emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
adana operasyon uyuşturucu

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