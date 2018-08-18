Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da, 17 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu katkılı toz esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden kişilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından merkez Seyhan ilçesi 5 Ocak Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 16 pakette 17 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu katkılı toz esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.Ö. (44), emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
AK Parti'de kongre günü! 'Dünyaya sürpriz bir mesaj vereceğiz'
Putin'i düğününe davet etti! Büyük tepki çekti
Adana'da dehşete düşüren olay! Önce eşine saldırdı, sonra evi ateşe verdi
'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'
50 ülke masaya oturdu! İdlib pazarlığı!
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum