Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.
Ekip, yaptığı çalışmayla adreslerini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda Suriye vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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