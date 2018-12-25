HABER

Adana'da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 12:15 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İl Emnniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu yaptı. Özel harekat polisilerinin desteğiyle önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak girildi. Yapılan baskınlarda ise çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ayrıca polis, şüphelilerin evlerinde ise hassas burunlu dedektör köpekle arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

PARTNERYeni sevgilisiyle gece yarısı yakalandıYeni sevgilisiyle gece yarısı yakalandı
Manavdaki hırsızlık kameralara yansıdı Manavdaki hırsızlık kameralara yansıdı 
Cinayet sanığı pilot: Masörü ben öldürmedim, vicdanım rahatCinayet sanığı pilot: Masörü ben öldürmedim, vicdanım rahat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu? Hain Medet mi? Yamaç öldü mü? Çukur 48. son bölüm izle

Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu? Hain Medet mi? Yamaç öldü mü? Çukur 48. son bölüm izle

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Karım beni ağabeyimle aldatıyor' dedi sonrası korkunç!

'Karım beni ağabeyimle aldatıyor' dedi sonrası korkunç!

Sultangazi'de akılalmaz hırsızlık! 'Kocaman çocuğu niye kucakta taşıyorsun' diye sordu ama...

'Kocaman çocuğu niye kucağında taşıyordu' diye sordu ama...

İstanbul'da büyük operasyon! 87 adrese baskın

İstanbul'da büyük operasyon! 87 adrese baskın

Yasak aşkta feci son! 'Hediye'yi uygunsuz halde yakaladım'

Yasak aşkta feci son! 'Hediye'yi uygunsuz halde yakaladım'

Ordu'da ters yöne giren cip yolcu otobüsüne çarptı! 1 ölü, 10 yaralı...

'intihar ediyor diye konuştuk! Şoför normal değildi'

Hiç gitmediği İzmir’den trafik cezası yedi

Hiç gitmediği İzmir’den öyle bir haber geldi ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.