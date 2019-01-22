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Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 09:04 | Son Güncelleme

Operasyonda 2'si kadın 9 kişi gözaltına alındı - Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 bin 200 uyuşturucu hap, 5 kilogram esrar, 2,5 kilogram skunk ele geçirildi

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 bin 200 uyuşturucu hap, 5 kilogram esrar, 2,5 kilogram skunk, ruhsatsız 2 silah ile uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 71 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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