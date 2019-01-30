Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonlarda 10 kilo 250 gram eroin ile 21 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 56 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde uyuşturucu operasyonları yaptı. Ekipler, merkez ilçeler Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam’da bulunan mahallelerde sokak satıcılarının evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 21 bin 816 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 55 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramada ise aracın bagajındaki gizli bölmelerine zulalanmış 33 ayrı paket içinde toplam 10 kilo 250 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Torbacılar ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

