Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da polis ekipleri, bir otomobilde 150 kilogram ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente başka bir ilden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekip, plakasını belirleyerek takibe aldığı otomobili merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi girişinde durdurdu.
Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada aracın bagajında 150 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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