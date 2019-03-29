HABER

Adana'da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 10:21 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, ihbar üzerine yaptığı uyuşturucu operasyonunda, aralarında karı- kocanın da bulunduğu 7 kişi yakaladı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, ihbar üzerine yaptığı uyuşturucu operasyonunda, aralarında karı- kocanın da bulunduğu 7 kişi yakaladı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 7 kişinin Hatay'a esrar götürdüğü ihbarını aldı. Hatay polisiyle yapılan ortak operasyonda, Yasemin T., eşi Bilal T. ile Sürmeli U., İsmail T., Mazlum S., Ömer K. ve Hakan E. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 33 kilo 787 gram esrar, iki ruhsatsız silah ve 9 uyuşturucu hap bulundu. Bilal T.'nin ise eşi Yasemin T.'ye uyuşturucu taşıttığı öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan Yasemin T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Bilal T. Sürmeli U., İsmail T., Mazlum S., Ömer K. ve Hakan E. tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Adana'da uyuşturucu operasyonuAdana'da uyuşturucu operasyonuAdana'da uyuşturucu operasyonuAdana'da uyuşturucu operasyonu

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Boşanmak isteyen karısını öldüren adama tahrik indirimiBoşanmak isteyen karısını öldüren adama tahrik indirimi
Jandarmadan uyuşturucu operasyonuJandarmadan uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuk adam gerçek oldu! Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Koruma altındaki kelaynaklara elektrik koruması!

Koruma altındaki kelaynaklara elektrik koruması!

Çocuklarınızı bu oyuncaklardan uzak tutun!

Çocuklarınızı bu oyuncaklardan uzak tutun!

Evlatlık saz kedisi, turna ve deniz kaplumbağası

Evlatlık saz kedisi, turna ve deniz kaplumbağası

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.