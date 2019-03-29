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Adana'da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, ihbar üzerine yaptığı uyuşturucu operasyonunda, aralarında karı- kocanın da bulunduğu 7 kişi yakaladı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, ihbar üzerine yaptığı uyuşturucu operasyonunda, aralarında karı- kocanın da bulunduğu 7 kişi yakaladı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 7 kişinin Hatay'a esrar götürdüğü ihbarını aldı. Hatay polisiyle yapılan ortak operasyonda, Yasemin T., eşi Bilal T. ile Sürmeli U., İsmail T., Mazlum S., Ömer K. ve Hakan E. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 33 kilo 787 gram esrar, iki ruhsatsız silah ve 9 uyuşturucu hap bulundu. Bilal T.'nin ise eşi Yasemin T.'ye uyuşturucu taşıttığı öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan Yasemin T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Bilal T. Sürmeli U., İsmail T., Mazlum S., Ömer K. ve Hakan E. tutuklandı.

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