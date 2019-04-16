HABER

Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 08:59 | Son Güncelleme

Merkez Seyhan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 249 gram eroin, 47 gram sentetik uyuşturucu ve pompalı tüfek ele geçirildi - Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen, eroin, sentetik uyuşturucu ve pompalı tüfeğin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 249 gram eroin, 47 gram sentetik uyuşturucu ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Bunun üzerine evdeki şüpheliler Mehmet B. (19) ve Abdullah A. (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

PARTNERSiz bir de makyajlı halini görün!Siz bir de makyajlı halini görün!
(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi(ÖZEL) Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi
Muğla merkezli çok sayıda ilde operasyon!Muğla merkezli çok sayıda ilde operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 şüpheli adana operasyon tutuklu uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Erdoğan imzaladı! Atama Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama Resmi Gazete'de

Arkadaş ziyareti sırasında feci ölüm!

Arkadaş ziyareti sırasında feci ölüm!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kareyi gören yurt dışı sanıyor! İşte Türkiye'nin nazar boncuğu

Bu kareyi gören yurt dışı sanıyor! Türkiye'nin nazar boncuğu

Muğla merkezli çok sayıda ilde operasyon!

Muğla merkezli çok sayıda ilde operasyon!

Dünyanın en hızlı kuşu deniz kırlangıcı av peşinde! Nefes kesen anlar

Dünyanın en hızlı av peşinde! Nefes kesen anlar

Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi Gazete’de

Erdoğan imzaladı! Atama Resmi Gazete'de

DEAŞ terör örgütü sikke bastırmış! Sakarya'da ele geçirildi

DEAŞ terör örgütü sikke bastırmış! Sakarya'da ele geçirildi

İstanbul'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu!

Dev uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.