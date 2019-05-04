Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 kilo 300 gram esrar ele geçirdi, evdeki Ervin K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda olayla ilgili Edip ve Şahize E. çiftinin kaldığı aynı mahalledeki eve de operasyon düzenlendi.

Buradaki aramalarda ise 87 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği ve tabanca bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Ervin K. ve Edip E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Şahize E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

