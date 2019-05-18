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Adana’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 09:10 | Son Güncelleme

Adana’da uyuşturucu sattığı ileri sürülen 4 kişiye ev hapsi tedbiri uygulandı.Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesinde meydana geldi.

Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da uyuşturucu sattığı ileri sürülen 4 kişiye ev hapsi tedbiri uygulandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Caner A. (36) Haluk K. (33) Barış Y. (25) ve Zeki Can Ü.’nün (25) Namık Kemal Mahallesinde uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis, yaptıkları aramalarda 196 gram metamfetamin ve 7 gram esrar ele geçirdi.
Emniyete götürülen şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılara ev hapsi tedbiri uygulandı.

Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da uyuşturucu operasyonu

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