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Adana’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 10:01 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu sattığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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